Juve, Bonucci: "Ai quarti meglio il Barcellona del Bayern Monaco"

15 marzo 2017

Se Buffon spera solo di evitare il Leicester, Leonardo Bonucci ha le idee chiare su chi vorrebbe sfidare nei quarti di Champions League. "Quello che mi entusiasma di più è il Barcellona. Sarebbe un grosso stimolo per noi incontrare la squadra che ci ha fatto perdere in finale due anni fa e quella che secondo me è nella migliore forma psicofisica dopo una rimonta come quella con il Psg. Se dovessi scegliere chi evitare dico Bayern Monaco", ha detto.

"Secondo me è una squadra completa che con Ancelotti ha trovato un altro modo di interpretare il calcio, però sempre vincente come negli anni passati con Guardiola. Quindi è una squadra difficile e in una sfida secca può succedere di tutto, su due è la squadra più tosta da fronteggiare", ha aggiunto a Sky.



Comunque sia, la Juve ha completato solo una parte del suo percorso stagionale: "Credo che sia giusto dire che questo è l'obiettivo intermedio che una società e una squadra come la Juventus debba raggiungere nel!'arco della stagione sportiva. Abbiamo raggiunto le otto migliori d'Europa e adesso sta a noi migliorarci e andare più in alto possibile".