Juve, Allegri: "Vietato distrarsi, non farò esperimenti"

Le condizioni di Pjanic e Benatia

Pjanic ha un versamento sul muscolo dopo una botta presa. Farà una settimana di recupero e vedremo la settimana dopo la sosta in che condizioni sarà. Benatia sembrava una botta da niente ma ha fatto due mezzi allenamenti e non è a disposizione



Howedes e Marchsio in campo?

Il rischio di partite in cui la più forte gioca contro la più debole

Nel calcio non si sa mai, vedete noi col Frosinone che abbiamo preso il pareggio al novantesimo. Vedete la Roma con il Lecce già retrocesso. Bisogna prendere i tre punti e andare alla sosta con i 3 punti. Domani festeggiamo i 120 anni di storia, dobbiamo tornare dopo la sosta attaccati alle prime perché ci saranno gli scontri diretti. Domani bisogna vincere e non avere distrazioni, che sono segno di immaturità. In questo momento non possiamo sbagliare

Domani può essere la gara di Bernardeschi?

Gioca o lui o Cuadrado, devo ancora decidere. Federico ha sempre fatto bene quando è entrato. Ha nel dna di essere decisivo anche se deve crescere in altre cose



Cosa ti aspetti da Marchisio?

Vederli in partita è diverso che in allenamento. Ha fatto dei buoni test e domani per quanto possa rimanere in campo farà una buona partita ma ha bisogno di crescere ed entrare in condizione.



Domani gioca Buffon o Szczesny?

"Pinsoglio (sorride, ndr)".

Howedes no, Marchisio potrebbe giocare visto che non c'è Pjanic, devo ancora decidere su Khedira, ma credo che domani Khedira abbia una giornata... non di riposo, ma sarà a disposizione. Howedes è convocato e sta bene. Se ci sarà la possibilità di fargli fare uno spezzone lo farà. Ha fatto 40 minuti giovedì nell'amichevole che abbiamo fatto, quindi mi sembra un po' troppo presto. Poi già ne cambio qualcuno, cambiarne molti credo sia sbagliato.Alex Sandro sta facendo prestazioni al di sotto ma può capitare. Ho parlato con lui ed è molto sereno. Dybala martedì ha fatto un buon secondo tempo dove è mancato solo nell'ultimo passaggio e nelle giocate in area dove di solito è decisivo. Ha lavorato poco da quando è tornato dalla Nazionale e deve rityrovare brillantezza e condizione.Non so se gioca perché ne ha giopcate tantissimePer me è normale. Quando all'inizio segnava tanto e tutto andava bene era stato elogiato giustamente e portato alle stelle. Ora è un momento in cui deve trovare equilibrio mentale e serenità, dopo un mese è stato scaraventato a terra ma questo fa parte del calcio. Un ragazzo di 24 anni come lui non aveva mai vissuto queste esperienze. Ho parlato con lui ed era sorridente e sereno. Domani gioca e sono certo che ritroverà il gol.