Juve, Allegri suona la carica: "Manca l'ultima partita, la più importante"

28 maggio 2017

Dopo la vittoria in rimonta sul Bologna nell'ultima giornata di campionato, Allegri suona la carica per l'ultima fatica della stagione, la più prestigiosa e importante dell'anno. Sabato 3 giugno c'è la finale di Champions col Real e Max è pronto per la gara di Cardiff. " Cinquantasei partite di cui essere orgogliosi: manca l'ultima, la più importante - ha scritto su Twitter -. La prepareremo sapendo che siete al nostro fianco!".

Ma a Vinovo Allegri non è l'unico già concentrato su Cardiff. Archiviata l'ultima gara di campionato, infatti, tutta la squadra si è già sintonizzata sulla prossima sfida. In palio c'è uno storico Triplete e l'ambiente è carico.



"Sempre importante vincere!!! Grandi tutti!! Ora testa a Cardiff. Tutti insieme per la STORIA. #vincere #finoallafine #ceneandiamoacardiff", scrive Bonucci. Gi fa eco Dybala: "Serie A, ci salutiamo bene! Noi ci rivediamo sabato: #CARDIFFWEARECOMING". Parole simili per Cuadrado: "La serie A è finita con una víttoria #forzajuve - Ci vediamo a Cardiff #finoallafine".



Sulla stessa lunghezza d'onda poi anche Marchisio, Lichtsteiner e Asamoah. "Si finisce vincendo, come sempre! Congratulazioni a @emil_audero e @moise_kean per esordio, prestazione e gol! Ora... #RoadToCardiff", scrive il Principino su Twitter. "Torniamo a casa con il pensiero rivolto già a Cardiff dopo la bella vittoria a Bologna. Che squadra, che carattere! #FinoAllaFine", è invece il pensiero dell'eseterno svizzero. "Importante finire la stagione con una grande vittoria. Pronti per le finali della Champions ##FORZAJUVE##", scrive il ghanese. Tutti concentrati sulla finale, dunque. Il countdown verso Cardiff in casa Juve è già iniziato.