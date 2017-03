Juve, Allegri: "Guadagnato un punto importante sulla Roma"

5 marzo 2017

La Juve pareggia 1-1 in casa dell'Udinese e sale a +8 sulla Roma . "Abbiamo guadagnato un punto sulla Roma - dice Allegri a Premium Sport -. Venivamo da un periodo impegnativo, dove abbiamo giocato partite di grandi importanza e oggi abbiamo trovato un'Udinese che ha pareggiato con grandi meriti. Quando certe partite non puoi vincerle, non devi perderle. Siamo stati un po' frettolosi, ma è comunque un punto importante per la classifica".

Il tecnico bianconero precisa che "anche con una vittoria non avremmo ritenuto chiuso il discorso scudetto" e poi passa ai singoli, a partire da Dybala : "Ha fatto una buona partita, fisicamente sta bene. Chiellini? Ha lamentato un risentimento muscolare e abbiamo preferito non rischiare". Negli ultimi 20' è entrato Pjaca al posto di Cuadrado : "E' un ragazzo che ha qualità, ma deve ancora crescere. Col Milan può darsi che giochi titolare, ma sono decisioni che prenderò più avanti. Ora dobbiamo risposarci, siamo nel vivo della stagione e per arrivare in fondo sappiamo che dovremo ancora centrare tante vittorie".

BONUCCI: "VOGLIO RESTARE QUI"

Bonucci, autore del gol del pareggio, analizza così la sfida di Udine: "Abbiamo abbassato il livello d’intensità mentale e ne abbiamo risentito - dice Premium Sport -. Ma nonostante una gara non brillante abbiamo guadagnato un punto sulla seconda che è la cosa più importante. Che importanza ha questo gol? Nessuna in particolare, io gioco, segno e lotto per la Juventus che è una grande squadra. Errore sul gol di Zapata? Ho sbagliato all’inizio dell’azione quando non ho accorciato. Poi ho cercato di dargli il sinistro che non è il suo piede forte e ho cercato di portarlo sull'esterno come ti insegnano da bambino. Il mio futuro in mano della società? Io sono un patrimonio della società, ho firmato un contratto fino al 20121. Sono qui, mi sento importante per la società e non vedo dove sia il problema. Se avessi voluto andare via avrei spinto per andare via lo scorso anno, quando ho ricevuto offerte. Avevo cominciato a studiare l’inglese. Anche lo spagnolo? Chissà, forse…".