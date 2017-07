Juve, Allegri a Boston sfida i suoi... a basket

28 luglio 2017

Se dici Stati Uniti dici basket. E così la Juventus, impegnata nella tournée americana, non si sottrae allo sport più popolare e amato d'oltreoceano. Al Boston College mister Allegri ha sfidato Mandzukic, De Sciglio e Rincon sotto lo sguardo divertito di Chiellini e Higuain che si sono limitati a osservare e commentare. Non male la confidenza del tecnico con la palla a spicchi. E super Mario si conferma un fenomeno in qualunque sport.