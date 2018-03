Il doppio addio di Gigi a Juve e Italia, Il Corriere: Buffon smette a fine anno

9 marzo 2018

Per l'Italia (intesa come Nazionale) è questione di giorni, per la Juve (e il calcio più in generale) di settimane. Ma, secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, la decisione sarebbe comunque già stata presa: Buffon dice addio. Un'indiscrezione di cui non si può non prendere atto, perché la fonte è di certo autorevole, ma di certezze assolute (occorre ribadirlo) ancora non ce ne sono, anche se i segnali portano effettivamente tutti in quella direzione.



Per il quotidiano milanese l’annuncio del ritiro dal calcio dovrebbe arrivare prima del previsto, una decisione presa di comune accordo con il presidente della Juve Andrea Agnelli. Nemmeno il settimo scudetto consecutivo potrebbe fargli cambiare idea, soltanto l'eventuale trionfo in Champions League, il solo trofeo che manca nella bacheca del capitano bianconero, potrebbe prolungare la sua carriera di qualche mese, fino al Mondiale per Club.



Per il capitolo Nazionale, invece, la situazione è tutta legata alle dichiarazioni del ct Di Biagio che Buffon non avrebbe gradito. Il commissario tecnico ad interim avrebbe infatti sottinteso la volontà di preparare una passerella finale per Gigi nelle prossime due amichevoli in Inghilterra, la seconda e ultima, fra l'altro, a Wembley. Buffon - riporta e chiude il Corriere - non "intende essere una zavorra per la maglia azzurra e passare per quello che toglie spazio ai più giovani". Da qui l'idea - per ora solo un'idea - di dire no alla convocazione.