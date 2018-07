Cristiano Ronaldo-Juve, un affare... mondiale: quanti titoli sulla stampa estera

17/07/2018

Cristiano Ronaldo-Juve, un affare... mondiale. La presentazione ufficiale dell'asso portoghese in bianconero occupa le prime pagine di molti quotidiani esteri, sportivi e non. E' il caso di 'Marca', che dedica la copertina al suo ex campione: "Non credo che i madridisti stiano piangendo", le parole riportate dal quotidiano spagnolo sotto la foto di CR7 in bianconero. "Non sono ancora finito", "Il più grande showman", titolano i giornali inglesi.