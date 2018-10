Caso Ronaldo, Der Spiegel rilancia: "Nessun hacker, abbiamo centinaia di documenti autentici"

11/10/2018

Der Spiegel, il settimanale tedesco che per primo ha pubblicato le notizie sull'accusa di stupro contro Cristiano Ronaldo da parte della modella statunitense Kathryn Mayorga, sostiene di essere in possesso di "centinaia di documenti" a sostegno di quanto riportato e di "non avere motivo di dubitare della loro autenticità". I legali del giocatore portoghese, attualmente alla Juve, hanno sostenuto che i documenti citati dal settimanale nei suoi articoli sono stati manipolati o addirittura costruiti ex novo.