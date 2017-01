Udinese-Inter 1-2: doppietta di Perisic

8 gennaio 2017

LA PARTITA

Pioli esce dalla Dacia Arena con qualche certezza in meno, ma tre punti importantissimi per la classifica e il morale. C'è ancora da lavorare, ma grazie alla quarta vittoria consecutiva si può sicuramente sorridere guardando al futuro con ottimismo: ora l'Europa sembra un obiettivo alla portata. Una partita che con De Boer sarebbe finita con un ko pesante, oggi grazie alla cura Pioli è stata vinta grazie alla mentalità. E proprio qui è da ricercare la chiave della rinascita dei nerazzurri.



Prova di carattere, come detto, degli undici di Pioli che dopo il caldo di Marbella ci hanno messo un tempo per carburare nel gelo friulano. L'inizio, infatti, è stato shock. Fofana ha scaldato subito i guantoni ad Handanovic, mentre Jankto al 17' ha bucato D'Ambrosio e ha scaraventato la palla in porta. Imbattibilità stoppata a 326'. Cinque minuti da brivido per la difesa nerazzurra che ha permesso a De Paul di colpire il palo e poi ancora a Jankto di andare vicino al raddoppio. Mani nei capelli per Delneri che avrebbe potuto trovarsi in vantaggio 3-0 dopo appena 23'. Ritmi molto alti e friulani in controllo fino a quando nel recupero del primo tempo Perisic ha zittito i tifosi di casa trafiggendo Karnezis, colpevole sul primo palo.



Nella ripresa l'ingresso di Joao Mario al posto di Banega ha portato solidità e geometria al centrocampo nerazzurro. Mossa vincente di Pioli che ha tarpato le ali alla formazione di Delneri. Zapata ha provato a riportare avanti l'Udinese, ma poi l'Inter ha preso il controllo delle operazioni. Finale di partita in crescendo che ha legittimato il gol della vittoria arrivato in extremis con un colpo di testa sempre di Perisic. Punizione dallta trequarti di Joao Mario, l'uomo che ha cambiato il match. In precedenza occasione anche per lo stesso portoghese che a botta sicura è stato stoppato da Widmer. Pioli gode, mentre Delneri si mangia le mani.