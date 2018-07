Inter, Spalletti soddisfatto: "Le gambe iniziano a girare"

21/07/2018

Soddisfatto Spalletti dopo il 3-3 dell'Inter con lo Zenit nella terza amichevole stagionale: "Noi andiamo sempre per far gol, qualsiasi sia il risultato, soprattutto in queste partite in cui bisogna trovare il ritmo e bisogna fare le cose senza pensare a tatticismi. Il fatto che le gambe abbiano iniziato a girare diventa fondamentale per la testa dei giocatori" ha detto il tecnico. Sui singoli: "Asamoah bene da mediano, Dalbert più tranquillo".