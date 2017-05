Inter, la Curva Nord sul piede di guerra

13 maggio 2017

Sarà contestazione dura domenica a San Siro, quando l'Inter si troverà di fronte al Sassuolo nell'anticipo dell'ora di pranzo della 36a giornata. La prima pagina della fanzine della Curva Nord pubblicata sul sito degli ultras ("Maledetti!! Non siete degni") fa presagire un pomeriggio davvero pesante per Icardi e compagni, finiti nella bufera per i soli 2 punti in 7 giornate e responsabili dell'ennesimo esonero, quello di Stefano Pioli.