Inter, Icardi: "Orgoglio, onore e responsabilità: qui giocherò la Champions"

16 maggio 2017

Il Capitano ci mette la faccia. Direttamente dal suo profilo instagram, Mauro Icardi si rivolge ai tifosi dell'Inter, con un messaggio carico di amore per i colori nerazzurri: “Champions? Si, la giocherò con questi Colori perché è la Squadra che mi ha fatto crescere, perché è la squadra che mi ha fatto arrivare dove ho sempre sognato, perché è la squadra che mi ha dato la responsabilità di essere Capitano e rappresentarla con Orgoglio e Onore, SEMPRE, in momenti belli ma soprattutto in momenti brutti, per questo e per altrettanti motivi.. ma soprattutto perché è la Squadra che AMO!! #ForzaInter #SolaNonLaLascioMai #amala #MI9”.