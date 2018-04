Inter, Candreva: "Cerco un altro gol nel derby, ma questa volta per vincere"

12 ottobre 2017

Antonio Candreva ha le idee chiare in vista del derby contro il Milan di Vincenzo Montella: "L'anno scorso ho segnato due gol nei miei due primi derby qui a Milano ma abbiamo ottenuto due pareggi: questa volta voglio vincere, non importa chi segnerà. Vogliamo fare un campionato importante e vincere questo derby può servire a tenere lontana una nostra diretta concorrente " ha spiegato in conferenza stampa dal Centro Sportivo Suning.

Esaurita la parentesi con la Nazionale, dove è stato decisivo con il gol vittoria contro l'Albania, Candreva è pronto a tornare a concentrarsi sull'Inter e sul campionato: "Sono contento di aver fatto bene con la nostra Nazionale e sono tornato con grande entusiasmo e carica in vista della gara col Milan. Abbiamo una buona classifica ma sappiamo che si può sempre migliorare ed è ciò che intendiamo fare, unendo vittorie e bel gioco.



Il mio ruolo in campo conta fino a un certo punto - ha aggiunto Candreva-. Spalletti ci chiede tante cose diverse a livello tattico ma, ripeto, la cosa più importante ritengo sia l'approccio mentale e la disponibilità al sacrificio. Affronteremo una serie di gare difficili ma è normale sia così. Ora concentriamoci sulla prima partita contro il Milan, che è importante per noi e per i nostri tifosi, poi penseremo alla trasferta di Napoli". Infine un augurio particolare: "Meglio segnare un gol alla Juventus o al Milan? Si può sempre segnare ad entrambe..."