Icardi-Lautaro al lavoro in coppia: restano con l'Argentina ma Samuel rassicura l'Inter

04/09/2018

Mauro Icardi e Lautaro Martinez restano in ritiro con l'Argentina in California e faranno ritorno in Italia giovedì della settimana prossima, a tre giorni dalla sfida contro il Parma. I due nerazzurri, che sabato scorso hanno saltato la partita con il Bologna (in tribuna Maurito, panchina invece per il connazionale) continuano la loro convalescenza, lavorando in coppia e svolgendo sedute di allenamento differenziate rispetto al gruppo. Entrambi salteranno la sfida di venerdì a Los Angeles con il Guatemala ma dovrebbero scendere in campo contro la Colombia in New Jersey, test previsto nella notte italiana tra martedì e mercoledì prossimi.



Un accordo, questo, raggiunto tra l'Inter e l'Albiceleste, per evitare possibili ricadute visti i piccoli problemi muscolari accusati settimana passata dai due attaccanti: nessuno vuole correre il minimo rischio, a partire dall'ex difensore interista Walter Samuel, oggi collaboratore del ct a interim Lionel Scaloni, che ha assicurato Spalletti che si procederà con la massima cautela.