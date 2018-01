Genoa, Pepito Rossi si ferma ancora

23 gennaio 2018

Ancora un infortunio per Pepito Rossi. L'attaccante rossoblù ha lasciato dolorante l'allenamento per un problema fisico che lo aveva costretto a saltare anche il match contro la Juve. Questo referto medico: "Il Genoa Cricket and Football Club - scrive la società in una nota ufficiale- comunica che il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra. Lo staff sanitario del club ha predisposto ulteriori valutazioni tra una decina di giorni per monitorare l’evoluzione del quadro clinico". Il rischio è uno stop di almeno 20 giorni.