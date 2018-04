Udinese-Fiorentina: al 13' applausi e commozione nel ricordo di Astori

3 aprile 2018

Udinese-Fiorentina nel ricordo di Davide Astori. Atmosfera di grande commozione alla Dacia Arena in occasione del recupero della sfida di campionato rinviata lo scorso 4 marzo per la tragica morte del capitano viola, avvenuta qualche ora prima della partita in un albergo di Udine. Al minuto numero 13 - come la maglia di Astori - è partito un lungo applauso dagli spalti, con i tifosi che hanno mostrato anche alcuni striscioni con la scritta "mandi Davide". E sul tabellone è stata proiettata la sua immagine.