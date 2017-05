Fiorentina, Sousa ora crede all'Europa: "Proviamoci"

13 maggio 2017

Tre punti per sognare l'Europa. La vittoria contro la Lazio spinge la Fiorentina verso il sesto posto e Sousa è davvero contento: "I ragazzi ci credono sempre e io sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo". Decisivo il triplo cambio in contemporanea : "Abbiamo battuto una squadra molto importante. I cambi hanno dato tantissimo alla squadra, abbiamo spinto, creato, segnato e vinto il match".

Al 65' con la Lazio avanti, Sousa ha dato la scossa: fuori Chiesa, Olivera e Cristoforo, dentro Kalinic, Tello e Sanchez. Risultato? La vittoria. A Napoli, però, non ci saranno Borja Valero e Astori, squalificati: "Purtroppo è così, speriamo che chi scenderà in campo darà tutto per questa maglia - ha detto a Premium Sport - I ragazzi ci credono sempre e io sono molto orgoglioso di allenare questo gruppo. I tifosi mi volevano più coinvolto nella gara? Il pubblico vuole vincere e la squadra cerca sempre di vincere. La Fiorentina merita l’Europa? Noi meritiamo la posizione che abbiamo, ci mancano alcuni punti per quello che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare a crederci, cercando di vincere ogni partita”