Fiorentina, Simeone jr: "Milan ti batto. Sono tre punti fondamentali"

28 dicembre 2017

La Fiorentina , dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, affronterà sabato il Milan e Giovanni Simeone pensa a un riscatto immediato: "È una partita importante, fare 3 punti può fare la differenza. Il Milan poi è sempre il Milan, al di là del momento che sta passando". Non bisogna sottovalutare i rossoneri dopo la vittoria nel derby: " Vincere con un mio gol sarebbe importante , ma in questi mesi ho imparato che il gruppo conta più delle individualità".

Sul rapporto col padre, Simeone poi aggiunge: "E' importante avere una persona che conosce il calcio. Mi dà dei consigli come padre, ma le scelte come calciatore le faccio io". Infine il Cholito parla del suo compagno di squadra Federico Chiesa: " E' un grande giocatore, è ancora giovane e ha tanto da imparare. Manca ancora per vedere un Chiesa più forte".