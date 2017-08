Milan, in 75mila per il Craiova: ovazioni per Bonucci, Biglia e Donnarumma

3 agosto 2017

Oltre 75mila spettatori. Una cornice di pubblico da brividi, eppure si tratta solo del ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. "È triste il mio cuore lontano da te. AC MILAN" l'imponente coreografia che ha occupato la curva Sud e il primo anello blu. Durante il riscaldamento grande ovazione per Gigio Donnarumma, che ha risposto con un cenno d'intesa rivolto ai propri tifosi. Poi calorosissime accoglienze per Biglia e Bonucci, presentati per la prima volta davanti al pubblico rossonero: i due non sono stati convocati per questioni burocratiche ma hanno salutato San Siro.