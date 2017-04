Europa League, semifinali: il Manchester United pesca il Celta Vigo

21 aprile 2017

A Nyon, nel giorno in cui la Juve pesca il Monaco per la semifinale di Champions League, sono state sorteggiate anche le due semifinali d'Europa League. Il Manchester United di Mourinho - grande favorito - dovrà vedersela con il Celta Vigo, con l'andata in Spagna e il ritorno in programma a Old Trafford. Il Lione, giustiziere della Roma agli ottavi, affronterà invece l'Ajax: la gara d'andata si giocherà ad Amsterdam.