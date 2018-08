Europa League: "Red Bull derby" per Lipsia e Salisburgo

31/08/2018

Il dubbio però è venuto ancora una volta a molti considerando che due squadre non possono essere controllate per regolamento da una stessa entità individuale o legale. Che Salisburgo e Lipsia siano legati alla Red Bull è evidente, ma la Uefa il problema se l'era posto già nella passata stagione, muovendosi di conseguenza.



La Red Bull in teoria non controlla entrambe le società. E' la proprietaria del Lipsia, ma per il Salisburgo è solo sponsor principale. Per dare il permesso a entrambe le squadre di giocare l'Europa League, la Uefa ha preteso che la squadra austriaca cambiasse il logo che in precedenza era identico a quello della società tedesca. Non a caso sullo stemma del Salisburgo c'è un solo toro rosso. Inoltre fuori dai confini austriaci la società risulta essere F.C. e non R.B., cambiando anche il nome dello stadio quando gioca in Europa da Red Bull Arena a Stadion Salzburg.



Al contrario di quanto si possa pensare, comunque, i rapporti tra le due realtà sono tesi e anche per questo motivo la partita sarà sentita come un vero e proprio derby. Negli anni scorsi Mateschitz (il propietario) ha spesso privato dei giocatori migliori il Salisburgo andando a rinforzare la propria creatura tedesca, portando la squadra austriaca a vivere una sorta di "declassamento" che non è stato sicuramente ben visto da dirigenza e soprattutto dai tifosi. Le contestazioni non sono mancate e non mancheranno