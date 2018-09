Europa League, prima giornata: poker dell’Arsenal, pari tra Olympiacos e Betis

20/09/2018

Nel primo turno di Europa League l’ Arsenal vince 4-2 all’Emirates contro il Vorskla Poltava con Aubameyang (32’ e 56’), Welbeck (48’) e Ozil (74’). Successo in rimonta per 3-2 del Leverkusen in casa del Ludogorets: protagonista Havertz con una doppietta. Nel gruppo del Milan pareggio senza reti tra Olympiacos e Betis , mentre finisce 1-1 la sfida tra Copenhagen e Zenit : in campo dal 58’ anche l’ex juventino Marchisio . La Dinamo Zagabria batte 4-1 il Fenerbahce, 3-2 del Salisburgo sul Lipsia.

GRUPPO ALo Zurigo passa in vantaggio in casa del Larnaka al 61’ su calcio di rigore battuto e realizzato da Kololli. Ospiti che però all’84’ vanno in inferiorità numerica per l'espulsione di Pa Modou a causa di un doppio giallo in 6': ma il punteggio non cambierà.

Ludogoters-Bayer Leverkusen 2-3 Il Ludogorets passa in vantaggio all’8’ con Keseru, che direttamente su calcio di punizione batte Hradecky non proprio esente da colpe. La squadra di casa fa 2-0 con Marcelinho che non può sbagliare sul perfetto suggerimento al centro di Wanderson (31’). Il Leverkusen la riapre con il sinistro chirurgico di Havertz al 38’. Il pari, meritato, per il Bayer arriva con il gol di Thelin a porta vuota (63’). I tedeschi la ribaltano al 69’ con il secondo gol di Havertz, che con un destro a giro non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

GRUPPO B

Lipsia-Salisburgo 2-3 Ospiti in vantaggio al 20’ con Dabbur che approfitta di un pasticcio della difesa del Lipsia che si complica la vita con un retropassaggio di Upamecano, sul quale Mvogo respinge sulla testa dell’attaccante che non perdona. Uno-due micidiale del Salisburgo che al 22’ raddoppia con Haidara sull’assist di Ulmer. Il Lipsia trova il gol al 70’ con Laimer che approfitta di un errore difensivo per battere Walke. Il pareggio tedesco arriva all’82’ con il colpo di testa di Poulsen sul grande cross di Kampl. Salisburgo che trova il nuovo vantaggio all’89’ con il destro preciso di Gulbrandsen (89’).

Celtic-Rosenborg 1-0 Al Celtic Park si affrontano Celtic e Rosenborg per la prima del gruppo B. Nel primo tempo doppia occasione al 42’ per i locali con Rogic che col sinistro cerca l’angolino, ma il portiere avversario è molto bravo a parare. Al 62’ altra occasione per il Celtic con il destro di Scott Sinclair che termina fuori di poco. Gli scozzesi, però, riescono a trovare il gol all’87’ con il colpo di testa da pochi passi di Griffiths sull’assist, sempre di testa, di Boyata.

GRUPPO C

Copenhagen-Zenit San Pietroburgo 1-1 Lo Zenit trova il vantaggio al Telia Parken contro i danesi del Copenhagen al 44’ con il destro di Mak sull’ottima imbucata di Driussi. Al 58’ fa il suo ingresso in campo l’ex juventino Claudio Marchisio proprio al posto di Mak. Poco dopo arriva il pari del Copenhagen con Sotiriou (63’) in spaccata.

Slavia Praga-Bordeaux 1-0 Lo Slavia Praga di Trpisovsky ospita all’Eden Arena il Bordeaux. Padroni di casa avanti al 35’ con il sinistro da urlo di Zmrhal da fuori area: Costil non può nulla sulla traiettoria disegnata dal numero 8 locale che regala i tre punti ai cechi.

GRUPPO D

Spartak Trnava-Anderlecht 1-0 La sfida dello Stadion Antona Malatinského si sblocca soltanto al 79’ con il perfetto stacco di testa di Oravec sul calcio d’angolo battuto da Grendel.

Dinamo Zagabria-Fenerbahce 4-1 La Dinamo passa in vantaggio al 16’ sugli sviluppi di calcio d’angolo: la difesa del Fenerbahce pasticcia e Sunjic ne approfitta battendo il portiere avversario con un tiro potente e preciso. Locali che raddoppiano al 27’ con Hajrovic che traduce in gol il bellissimo colpo di tacco di Gavranovic, al secondo assist di serata. Il Fenerbahce riapre la gara ad inizio ripresa con il colpo di testa di Neustadter (47’). Poi il secondo pasticcio difensivo dei turchi regala il terzo gol della Dinamo con Hajrovic (57’). Locali straripanti che trovano il poker al 60’ con Olmo.

GRUPPO E

Sporting Lisbona-Qarabag 2-0 Lo Sporting, dopo aver chiuso a reti inviolate la prima frazione di gioco, si sblocca nella ripresa con il facile tap-in di Raphinha sul passaggio preciso di Nani (54’). Nella ripresa, Cabral entra e chiude la partita al suo esordio di Europa League trasformando l’assist proprio di Raphinha in gol (88’).

Arsenal--Vorskla Poltava 4-2 All’Emirates l’Arsenal la sblocca al 32’ con Aubameyang che in allungo sul suggerimento di Iwobi punge Shust. Iwobi ancora protagonista nell’azione del raddoppio dei Gunners, che arriva ad inizio ripresa: il numero 17 la dà a Mkhitaryan che pennella per la testa di Welbeck, il quale non deve far altro che segnare di testa (48’). Tutto troppo facile per la squadra di Emery che al 56’ cala il tris ancora con Aubameyang, che fa fuori un difensore e con un destro a giro batte il portiere. Ozil arrotonda il risultato per i suoi al 74’ con un tocco ravvicinato sull’assist dell’ex Juve Lichtsteiner. Gli ospiti trovano il primo gol con il bellissimo sinistro di Chesnakov (77’), seguito.da quello di Sharpar (94’)

GRUPPO F

Olympiacos-Betis 0-0 Gara piuttosto equilibrata quella tra Olympiacos e Betis, che fanno parte del girone del Milan. Gli ospiti alla mezz’ora vanno vicini al gol del vantaggio con il tentativo di Lo Celso da fuori area. Termina 0-0: risultato che proietta i rossoneri in testa alla classifica del girone.