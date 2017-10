Europa League, Milan-Aek Atene finisce senza reti

LA PARTITA

Fischi, fischi e ancora fischi. Per tutti, da Donnarumma in giù passando per Bonucci e per il tecnico, quel Vincenzo Montella a cui il ds Mirabelli nell'immediato prepartita ha praticamente dimezzato il tempo degli esperimenti. Del resto dopo tre sconfitte consecutive in campionato era proprio l'Europa l'ultimo angolo di paradiso, quello in cui riversare le proprie giocate approfittando di avversari certamente non di altissimo livello. Invece all'AEK Atene è bastata una prova attenta e ordinata in fase difensiva per uscire indenne da San Siro, con un punto che complica leggermente il cammino europeo dei rossoneri e fa sprofondare nelle proprie (poche) certezze gli uomini di Montella.



Dopo il secondo tempo ben giocato nel derby in molti si aspettavano un Milan arrembante e gagliardo, ma l'ennesimo cambio tattico di Montella ha creato confusione. Rodriguez retrocesso e bloccato come terzo centrale a sinistra, Bonaventura e Çalhanoglu a sinistra a pestarsi i piedi senza sfruttare per intero la lunghezza del campo e Suso, mezz'ala destra, con la voglia di risolvere il match da solo. Il migliore in campo, va detto, è stato il portiere dei greci Anestis, bravo a chiudere le azioni rossonere create più per azioni personali che per manovre ragionate e costruite. A oggi il progetto tattico di Montella, qualunque esso sia, stenta a farsi vedere e solo il poco cinismo di Soares e Livaja nel primo tempo, e di Bakasetas nella ripresa, non hanno trasformato il finale di un poema piuttosto noioso in una clamorosa tragedia greca.



Ma il tempo in casa Milan sta scorrendo più veloce del previsto soprattutto per Montella: "Abbiamo tutti un tempo, il Milan diventi presto una squadra" ha tuonato Mirabelli prima di questo 0-0. Un pareggio che ha certificato che qualcosa tra il tecnico e la squadra non va, esiste una difficoltà di comunicazione-fiducia-feeling che sta inguaiando fin dall'inizio un progetto partito dall'entusiasmo di 65mila persone ad agosto e che sta naufragando davanti a 17mila irriducibili sempre più scontenti e fischianti. Per questo non può bastare la voglia di Cutrone a salvare la barca, nemmeno la tecnica di Suso o la presunta leadership di Bonucci (tra i più contestati). Serve una via d'uscita, chiara e da perseguire anche con azioni coraggiosi e impopolari. Per risalire la corrente è il minimo.