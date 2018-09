Europa League, Lazio a fatica: 2-1 all'Apollon Limassol

20/09/2018

LA PARTITA

Qualche grattacapo di troppo e una partita condotta in porto a fatica nel finale dopo averla controllata con tranquillità. L'Europa League della Lazio inizia con una vittoria all'Olimpico contro l'Apollon Limassol, preventivabile ma comunque importante per quanto non abbia pienamente soddisfatto Inzaghi. I biancocelesti infatti, dopo il vantaggio firmato da Luis Alberto, non hanno mantenuto un ritmo elevato in campo lasciando i ciprioti sempre a una distanza pericolosa.

Eppure è bastato poco alla Lazio per trovare la chiave per sbloccare un match preso un po' così, non sottogamba ma nemmeno con la giusta concentrazione in campo. Un'azione, quella dell'1-0 firmato da Luis Alberto, quasi da videogioco ma non certo con la modalità dell'avversario settata ai massimi livelli. Il doppio uno-due di Caicedo e Luis Alberto ha portato i due attaccanti in area di rigore con estrema facilità, con il colpo di tacco del panterone d'attacco a liberare lo spagnolo solo davanti al portiere per il destro vincente dell'1-0. Il tutto con i quattro difensori ciprioti dispersi negli incroci al limite dell'area. Un'azione comunque studiata e riprovata in almeno altre due occasioni, ma senza lo stesso esito per via di un eccesso di confidenza prima di Milinkovic-Savic e poi dello stesso Luis Alberto.

La peggiore delle situazioni positive possibili per Simone Inzaghi, che per tutta la ripresa si è infuriato coi suoi per un modo di stare in campo non convincente. L'ingresso di Leiva e Immobile al 61' è stato un segnale chiaro che il tecnico ha mandato dalla panchina, ma sono state le sostituzioni avversarie - soprattutto Carayol e Markovic - a mettere in difficoltà la retroguardia laziale nella ripresa. Prima Papoulis e poi Schembri hanno sfiorato il pareggio, mettendo in mostra una condizione fisica migliore che però non ha portato al colpaccio, ma quasi. La punizione di Markovic all'81' ha pizzicato il palo di Proto, poi sull'azione seguente ancora Caicedo è stato bravo e furbo a guadagnarsi il rigore della vittoria. Sì perché dopo la trasformazione di Immobile dal dischetto è arrivata la zampata di Zelaya sugli sviluppi di un corner, incendiando un finale che Lulic - divorandosi un gol dopo aver dribblato praticamente tutti - ha protratto fino al 94'. Senza ulteriori sussulti, per la gioia di Inzaghi che però ha poco altro di concreto per poter sorridere con tranquillità.