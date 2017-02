Europa League, l'italiano del 'Gladbach? "Bolognese e Gianluca Vialli"

22 febbraio 2017

Se con la nostra lingua devono ancora fare molti progressi, in fatto di ironia i tedeschi del Borussia M'Gladbach davvero non hanno rivali. Sbarcato in Italia per sfidare la Fiorentina nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League, il club ha subito twittato un video dell'atterraggio con la dicitura: "Ciao Italia! Prego, grazie, bolognese, Gianluca Vialli . Questo è tutto quello che sappiamo dell'italiano".

Ciao, Italia! Prego. Grazie. Bolognese. Gianluca Vialli. That's all the Italian we know. #fohlenelf #UEL #FIOBMG pic.twitter.com/jViVhqd5yX

La squadra tedesca è chiamata a ribaltare lo 0-1 subito all'andata dai viola ma intanto, ancora una volta, mostrano all'Europa tutto il suo spirito. E non è la prima volta. Dopo aver "incassato" la definizione di "German team" (apparsa sulla lavagnetta di un pub di Glasgow, prima della sfida di Champions contro il Celtic, per ovviare alle difficoltà di scrivere il nome intero del club), la società tedesca non solo rispose agli scozzesi con la stessa ironia accettando di buon grado quell'espressione, ma addirittura decise di mettere in vendita una sciarpa con, appunto, la scritta "German team", ormai universalmente riconosciuto come nomignolo più semplice dell'impronunciabile Borussia Mönchengladbach. E proprio quella sciarpa fu spedita dai tedeschi come gentile omaggio a Gianluigi Buffon, dichiarato simpatizzante della squadra tedesca. Peccato che poi, i tedeschi, tra tutti i calciatori italiani, si siano ricordati di Gianluca Vialli, l'ultimo capitano juventino ad aver alzato la Champions. In fatto di ironia e sportività, comunque, il 'Gladbach la sua sfida l'ha vinta eccome.