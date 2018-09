Europa League, Dudelange-Milan 0-1: a Gattuso basta Higuain

20/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Il secondo gol consecutivo di Higuain (dopo la rete a Cagliari) consegna al Milan i primi tre punti stagionali in Europa e per il momento può bastare così, nel senso che le note positive di questa serata - per Gattuso - sono un po' pochine. Oltre al gol del Pipita, che fallisce altre occasioni ma comunque si muove bene, è positivo anche l'impatto di Castillejo, molto propositivo e anche ispirato (suo l'assist dell'1-0) nonostante qualche errore di troppo nell'ultimo passaggio. Male, invece, soprattutto il centrocampo, dove il ritmo flemmatico permette al Dudelange di restare dentro la partita fino alla fine.



Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato e si tratta di una grande sorpresa visto l'enorme divario tecnico tra le due squadre. Il Milan ha subito un'ottima chance con Higuain (destro a lato al 12') dopodiché il Dudelange si chiude con grinta e organizzazione, riuscendo a concludere la prima parte di gara con un meritato 0-0. I rossoneri faticano a trovare ritmo in mezzo al campo, con Mauri a dire poco arrugginito e Bertolacci statico nella propria posizione. Bakayoko, schierato come mezz'ala, prova a proporsi anche in fase offensiva ma con scarsi risultati mentre Borini, largo a sinistra nel tridente, nel primo tempo non c'è una volta che riesca a saltare l'uomo o a stringere per la conclusione.



Il Dudelange, come prevedibile, inizia a calare fisicamente nella ripresa e gli spazi si aprono, ma uno straordinario Frising è abile a tenere in piedi i compagni con ripetuti interventi decisivi, a cominciare dal miracolo su Higuain al minuto 50: il Pipita calcia a botta sicura da pochi metri e il portiere vola all'angolino. Il vantaggio è però soltanto rinviato di pochi minuti, visto che il Milan passa al 59' con Higuain, che spara con il destro trovando la leggera deviazione di Prempeh: Frising viene sorpreso e non riesce a respingere. Con il Dudelange che si sbilancia a caccia del pareggio, i rossoneri hanno un paio di opportunità con Borini (palo al 68' su cross di Castillejo) e poi con Higuain (83'), ma il risultato resta invariato fino alla fine e rende onore all'orgoglio dei lussemburghesi. Per la squadra di Gattuso, nonostante il successo, non c'è invece molto da sorridere.