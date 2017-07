Europa League: Craiova-Milan 0-1, i rossoneri ipotecano i playoff

LA PARTITA

Dopo 1234 giorni il Milan torna sul palcoscenico europeo, il suo preferito, e porta a casa una vittoria con il minimo sforzo, ma di un'importanza capitale. Certo il Craiova si è confermato squadra di onesti lavoratori e nulla più ma, dopo un mercato così faraonico, era importante non sbagliare per non innescare le prevedibili critiche. La condizione fisica è ancora approssimativa, la manovra non è ancora fluida come dovrebbe ma Montella ha di che sorridere: Cutrone ha confermato le ottime impressioni delle amichevoli, Kessie è un carroarmato in mezzo al campo e Rodriguez si è presentato nel migliore dei modi: punizione vincente e una gara attenta sia da terzino che da centrale. Buona anche la prova di Donnarumma, chiamato a una sola (ma vitale) parata: peccato per un paio di indecisioni, ma il ragazzo sembra essersi lasciato alle spalle le scorie della telenovela rinnovo. Montella è partito con la difesa a 4 e poi è passato a 3 quando la squadra ha accusato la stanchezza: potrebbe essere questa duttilità il punto di forza di un Milan a cui mancavano due pedine fondamentali come Bonucci e Biglia, in pratica parte dell'ossatura della nuova squadra.



Nessuna sorpresa di formazione per Montella al primo impegno ufficiale: è 4-3-3 con il tridente Borini-Cutrone-Niang. André Silva parte dalla panchina. Dall'altra parte, Devis Mangia si affida a Fausto Rossi a centrocampo e getta subito nella mischia l'ex Pescara Mitrita. La tattica dei romeni è abbastanza prevedibile: aspettare il Milan, il cui tasso tecnico è decisamente superiore, e provare a sorprenderlo recuperando palla e verticalizzando Nei primi 20' non succede nulla, se non un rasoterra di Niang debole e centrale. Sono i padroni di casa ad avere la prima grande chance del match: Montolivo, nel tentativo di anticipare Baluta, innesca Mitrita: l'ex Pescara, ostacolato da Musacchio, costringe Donnarumma a una super-parata. Siamo al 23'. Il campanello d'allarme fa da sveglia ai rossoneri, che al 27' sfiorano il vantaggio: splendida la palla in verticale di Borini per Cutrone, il cui diagonale colpisce il palo e attraversa tutta la porta. Il 20enne attaccante comasco conferma il suo ottimo stato di forma ed è il più pericoloso dei suoi anche al 36', quando con una bella torsione di testa non inquadra la porta per poco. con il passare dei minuti il Milan cresce e trova il vantaggio allo scadere del tempo: la punizione da posizione defilata di Ricardo Rodriguez non trova l'impatto di nessun compagno, ma sorprende un Calangea non impeccabile.



Nella ripresa i ragazzi di Montella partono con il piglio giusto e vanno in affanno solo intorno all'ora di gioco, quando la migliore condizione fisica dei padroni di casa viene fuori. Mitrita e Baluta spaventano Donnarumma, non impeccabile nelle uscite. Montella corre ai ripari, inserendo forze fresche: André Silva, Conti e Antonelli danno il cambio a Borini, Abate e Cutrone. Il Diavolo ha il fiato corto e passa alla difesa a tre, aggiungendo Rodriguez al fianco di Musacchio e Zapata. Il Craiova ci mette impegno e crea qualche mischia pericolosa, ma nulla più. Con il minimo sforzo i rossoneri portano a casa la posta piena e tra una settimana a San Siro sarà solo una semplice formalità. Per il gioco, invece, bisogna aspettare: gli innesti di Bonucci, Biglia e Calhanoglu darà quella qualità che oggi è un po' mancata.