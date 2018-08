Europa League: il Milan pesca l'Olympiacos e il Betis

31/08/2018

Viaggi ad Atene, Siviglia e in Lussemburgo per la squadra di Gattuso. Girone F sicuramente più che abbordabile per i rossoneri che hanno tutte le carte in regola per conquistare il pass per i sedicesimi da primi. Sicuramente più difficile il cammino della Lazio che, inserita nella prima fascia, ha pescato molto male. La sfida contro il Marsiglia è anche una sorta di derby visto che all'OM ci sono gli ex Roma Rudi Garcia e Strootman. Poi c'è l'Eintracht Francoforte che ha appena acquistato dal Psg il portiere Kevin Trapp. Da non sottovalutare anche l'Apollon Limassol che è arrivata ai gironi eliminando il Basilea nei playoff.