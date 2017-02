E. League, Borussia 'Gladbach-Fiorentina 0-1: magia di Bernardeschi

Missione compiuta per la Fiorentina nel match di andata dei sedicesimi di Europa League . Al Borussia Park la squadra di Sousa batte 1-0 il Borussia Moenchengladbach e porta a casa una vittoria preziosa in vista del ritorno. Nel primo tempo i tedeschi mettono la Viola in difficoltà e centrano un palo con Johnson, poi Bernardeschi decide il match con una magia su punizione al 44'. Nella ripresa inutile il forcing degli uomini di Hecking.

LA PARTITA

La Fiorentina sfata il tabù tedesco e torna dalla Germania con un risultato importante per il suo cammino in Europa. Al Borussia Park la Viola soffre, sfrutta al massimo il talento del suo gioiello più prezioso e conquista una vittoria di squadra stringendo i denti nel secondo tempo. Una grande prova di squadra quella della banda di Sousa, che contro gli uomini di Hecking bada più alla sostanza che alla forma. Perla di Bernardeschi a parte, infatti, ai punti il 'Gladbach ha molto da recriminare. Soprattutto per la qualità del gioco espresso. Un po' meno invece per la cattiveria sottoporta, vero tallone d'Achille della truppa tedesca, che manovra bene, ma conclude senza cinismo e precisione.

Senza Raffael, Hecking opta del resto per una formazione compatta con Stindl e Hazard in attacco. Sousa conferma invece il 3-4-2-1, con Bernardeschi e Borja Valero alle spalle di Kalinic e Tello al posto dello squalificato Chiesa. La Viola parte puntando sul possesso prolungato, ma il Borussia si chiude bene e riparte senza fretta portando molti uomini nella metà campo della Fiorentina. Ordinati e attenti, i tedeschi allargano la manovra sugli esterni, costringendo la Viola ad arretrare. Dahoud ha spazio e ci prova da fuori, ma la mira è sbagliata. Sulle corsie Johnson ed Herrmann hanno un altro passo e la Fiorentina rischia grosso. Tatarusanu prima salva il risultato dopo un'invenzione di Hazard, poi Olivera stende Herrmann in area, ma Gil Manzano lascia correre. In mediana Vecino e Badelj soffrono le geometrie e la rapidità degli uomini di Hecking, aggrappandosi alle chiusure di Astori. E così la manovra viola non decolla. Il Borussia invece macina gioco grazie agli esterni, ma non affonda. Stindl ha sul piede la palla del vantaggio, ma sbaglia tutto. Poi un destro di Johnson finisce sul palo. Un segnale per la Fiorentina, che a un minuto dal termine del primo tempo scaccia i fantasmi grazie a una magia su punizione di Bernardeschi.



Nella ripresa il Borussia riparte a testa bassa. E la Viola prova a gestire la gara con il possesso palla. Gli uomini più pericolosi di Hecking sono sempre gli esterni, ma sottoporta si sente la mancanza di una punta vera. Da una parte ci prova Johnson, dall'altra è sempre Herrmann ad aumentare il ritmo. In difficoltà, la Fiorentina si difende con i denti senza badare troppo al sottile. Borja Valero sfiora il raddoppio, poi Sousa leva Bernardeschi e fa entrare Cristoforo per coprirsi meglio. In pressione e con un Dahoud ispiratissimo, i tedeschi cambiano assetto per l'assalto finale: fuori Herrmann e Johnson, dentro Hahn e Korb. A trazione anteriore, il 'Gladbach nell'ultimo quarto d'ora tenta l'assalto finale. Dalle corsie esterne piovono cross per gli attaccanti, ma il muro viola regge l'urto grazie alla forza e al senso di posizione di Astori e Rodriguez. Gli ultimi minuti si giocano tutti nella metà campo viola, ma il risultato non cambia più. Per Sousa gli ottavi ora sono più vicini. A Firenze però prima ci sarà ancora da lottare.