Empoli: Mchedlidze, lite con i tifosi

1 maggio 2017

La sconfitta contro il Sassuolo ha riportato l'Empoli a rischio retrocessione e i tifosi sono tornati a protestare. Clima molto teso in Toscana e a farne le spese è stato Levan Mchedlidze. L'attaccante dopo il ko per 3-1 è stato protagonista di un'accesa lite con alcuni ultras che l'hanno bloccato sulla sua macchina tra via Guido Monaco e viale delle Olimpiadi, non distante dal Castellani. Il Tirreno parla di una discussione che poi è sfociata con un pugno al bomber. Poi anche l'arrivo della polizia municipare ha riportare la situazione sotto controllo.