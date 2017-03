Empoli, Buchel dà un calcio a un vicino di casa: non convocato Festa in casa fino all'alba di venerdì: il club sanziona il centrocampista

11 marzo 2017

Marcel Buchel non è stato convocato dall'Empoli per il match contro il Chievo Verona. L'esclusione del centrocampista è dovuta a motivi disciplinari. Il calciatore del Liechtenstein, all'alba di venerdì, avrebbe preso a male parole e colpito con un calcio un vicino di casa che avrebbe bussato alla sua porta per chiedere di abbassare il volume della musica che usciva dalla casa. Ora Buchel rischia anche una denuncia.

E' stata la Nazione a ricostruire l'increscioso episodio che ha avuto come protagonista Marcel Buchel. L’uomo, in casa con moglie e figlio, sarebbe stato svegliato dalla musica a tutto volume. A quel punto, si sarebbe alzato, per poi raggiungere la casa del calciatore. Una volta giunto sull'uscio, ha bussato alla porta e ad aprirgli si sono presentati dei ragazzi che, alle sue rimostranze, avrebbero risposto a suon di offese. Tra loro il 25enne giocatore che, secondo quanto raccontato dal vicino alle forze dell'ordine, gli avrebbe tirato un calcio. L'inquilino ha segnalato l’accaduto alle autorità, in attesa di valutare se sporgere o meno denuncia. Intanto è arrivata la punizione dell'Empoli: multa e niente convocazione per Verona

IL COMUNICATO DELL'EMPOLI "L´Empoli Fc dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato - si legge nella nota - comunica che, nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X