Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan

• Il Bologna disputerà la finale di Coppa Italia soltanto per la seconda volta nella sua storia, dopo quella del maggio 1974 (in quel caso, la vittoria arrivò ai calci di rigore contro il Palermo).

• Il Bologna è rimasto imbattuto per sei gare di fila contro l’Empoli tra Serie A, Serie BKT e Coppa Italia (4V, 2N) per la prima volta nella sua storia.

• Il Bologna ha vinto quattro gare di Coppa Italia di fila per la prima volta dal 1996/97 (quattro anche in quel caso, con Renzo Ulivieri in panchina).

• Il Bologna è solo la terza squadra negli ultimi 10 anni (dal 2015/16) a vincere sia l'andata che il ritorno in semifinale di Coppa Italia, dopo il Milan (nel 2015/16) e la Juventus (nel 2017/18 e nel 2021/22).

• Vincento Italiano ha vinto due gare consecutive da allenatore contro l’Empoli in tutte le competizioni per la prima volta in carriera.

• Quello realizzato da Giovanni Fabbian (6' 25") è solo il secondo gol segnato dal Bologna nei primi 10 minuti di un match di Coppa Italia nelle ultime 20 edizioni (dal 2005/06), il primo dalla rete di Tommaso Corazza (1' 38") contro il Cesena l'11 agosto 2023.

• Giovanni Fabbian (gennaio 2003) è il giocatore italiano della Serie A più giovane ad avere preso parte a più di 10 gol (12 per lui, ovvero nove reti – tre delle quali contro l’Empoli – e tre assist) nelle ultime due stagioni, considerando tutte le competizioni.

• Quello subito da Giovanni Fabbian (6:25) è solo il terzo gol più veloce incassato dall'Empoli nelle ultime 20 edizioni di Coppa Italia (dal 2005/06), il primo dopo quelli di Juan Iturbe (4:12) con la Roma il 20 gennaio 2015 e di Marco Tumminello (6:00) con il Pescara il 18 agosto 2019.

• Thijs Dallinga è il primo giocatore del Bologna a segnare tre gol in una singola edizione di Coppa Italia da Gastón Ramírez nel 2010/11 (tre).

• Viktor Kovalenko torna a segnare un gol tra tutte le competizioni 529 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dalla rete del definitivo 1-0 contro il Napoli del 12 novembre 2023 (in Serie A, anche in quel caso in trasferta).

• Tra i giocatori della Serie A, Viktor Kovalenko è solo il quarto ucraino a segnare un gol in Coppa Italia nelle ultime 20 stagioni (dal 2005/06) dopo Andriy Shevchenko, Ruslan Malinovskyi e Artem Dovbyk; il giocatore dell'Empoli, però, è il primo tra questi ad averlo realizzato in una semifinale del torneo nello stesso periodo.