Serie A, Crotone-Fiorentina 0-1: decide tutto Kalinic

LA PARTITA

Tre punti sofferti, sudati e preziosi. La Fiorentina torna dallo Scida con una vittoria importante considerati i pareggi di Inter e Lazio. Merito di Kalinic, che decide ancora tutto all'ultimo respiro, tenendo vive le già deboli speranze di rimonta per un posto in Europa. Lo sa bene Sousa, che può essere contento per il risultato, ma non certo per la prestazione. Col Crotone la Viola viaggia a corrente alternata fino quasi allo scadere, sbattendo contro Cordaz e mostrando il gioco soltanto a sprazzi. Poco male, considerata la posta in palio. Da qui alla fine del campionato, infatti, per la Fiorentina saranno tutte finali. E i punti conteranno più degli applausi, considerato che quasi tutti gli obiettivi stagionali sono svaniti. Può recriminare invece il Crotone, che esce sì battuto ancora una volta, ma dopo aver lottato quasi alla pari con la Fiorentina. Merito soprattutto di Cordaz, che ha tenuto il risultato in bilico fino al 90' e di Nicola, che ha saputo mettere in campo una formazione tosta e accorta. Certo, per i calabresi la Serie B è sempre più vicina. Ma ormai è solo questione di matematica.



Senza Bernardeschi, allo Scida Sousa piazza Ilicic e Borja Valero dietro a Kalinic. Nicola invece ritrova Rosi e Ceccherini e replica con Tonev e Falcinelli in attacco. In classifica Fiorentina e Crotone distano 31 punti. E l'avvio del match sembra confermare il divario tra le squadre. Dopo un solo un minuto Tello, servito da Ilicic, ha sul piede la palla del vantaggio, ma sbaglia mira. E' il primo squillo del match. Ordinata e compatta, la Viola copre bene il campo e si affida a Borja Valero e Ilicic per avviare la manovra. Dietro però gli uomini di Sousa ballano un po' e Falcinelli prova a spaventare Tatarusanu prima prima di testa e poi con un diagonale. A ritmo blando, le squadre si affrontano a viso aperto, lasciando spazio alle ripartenze e alle verticalizzazioni. Col passere dei minuti però i calabresi calano e abbassano il baricentro. Con Tello e Chiesa in ombra, tutto passa per vie centrali. Kalinic testa i riflessi di Cordaz, poi Ilicic centra il sesto palo della stagione dopo una bella azione personale in area. Alla mezz'ora la gara si trasforma in un monologo viola. Vecino ci prova da fuori, poi Cordaz salva ancora il risultato su un destro ravvicinato di Kalinic e il risultato resta inchiodato sullo 0-0.



Nella ripresa Rohden prova subito a sorprendere Tatarusanu dalla distanza, poi è Falcinelli a sparare alto da buona posizione. Si gioca a sprazzi, con poca qualità e intensità. La Viola manovra bene fino alla trequarti, ma poi rallenta e sbatte contro la difesa del Crotone. Senza le invenzioni di Bernardeschi e con Chiesa irriconoscibile, alla Fiorentina manca il guizzo negli ultimi trenta metri. Così la squadra di Nicola prende coraggio, guadagna metri e centra un palo con Falcinelli. Con le squadre lunghe ogni occasione è pericolosa. Tatarusanu stende Falcinelli in area, ma Pairetto lascia correre, poi Tello ignora Kalinic piazzato bene e spara su Cordaz. A caccia di gol, Sousa getta Babacar nella mischia. Ma è ancora il Crotone ad andare vicino al vantaggio dopo un errore in uscita di Tatarusanu. Nel finale è un tiro al bersaglio verso la porta del Crotone. Cordaz si supera su Kalinic, poi è ancora il croato a rendersi pericoloso di testa. Con la squadra di Nicola tutta sotto la linea della palla, gli ultimi minuti sono quelli che decidono tutto. Come col Cagliari, al 90' è ancora Kalinic, perfettamente servito da Saponara, a togliere le castagne dal fuoco. Tre punti pesanti che tengono vive le speranze europee di Sousa.