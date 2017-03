Coppa Italia: Lazio-Roma 2-0, decidono Milinkovic e Immobile La squadra di Inzaghi stende i giallorossi nell'andata della semifinale

di CESARE ZANOTTO 1 marzo 2017

Nell'andata della seconda semifinale di Coppa Italia, la Lazio supera la Roma per 2-0 e conquista un vantaggio importante in vista del ritorno in programma il 5 aprile. All'Olimpico, la squadra di Simone Inzaghi sblocca la partita al 30' con un ottimo inserimento di Milinkovic (assist di Felipe Anderson), che batte Alisson col destro. Poi, nella ripresa, è Immobile - servito da Keita - a trovare il raddoppio al 78'.

LA PARTITA

Evidentemente la Coppa Italia inietta un'energia particolare nelle vene della Lazio, che torna a vincere un derby quasi quattro anni dopo l'ultima volta. Era il 23 maggio 2013 quando Lulic firmò una storica finale, stavolta invece decidono Milinkovic e Immobile al termine di un match strategicamente perfetto.



E' Inzaghi uno dei grandi protagonisti del 2-0 con cui la Lazio si aggiudica il primo atto della semifinale. Il tecnico sceglie di affrontare la Roma con cautela, anche perché è un duello che si decide in 180' e stasera, giocando in casa i biancocelesti, eventuali reti giallorosse sarebbero state complicate da ammortizzare. Così la Lazio parte con un 3-5-2 solido, stretto e parecchio fisico: dietro, con De Vrij e Wallace, viene rispolverato Bastos mentre i tre di centrocampo (Parolo-Biglia-Milinkovic) svolgono un lavoro fondamentale per isolare le tre grandi minacce giallorosse: Dzeko, Salah e soprattutto Nainggolan. La Roma comincia con maggiore personalità e cerca di fare la partita, ma gli spazi sono praticamente nulli e la squadra va ripetutamente a sbattere contro il muro biancoceleste. La banda di Spalletti, che conferma il 3-4-2-1 con cui sta ottenendo grandi risultati, viene sorpresa al 30' quando Felipe Anderson - preferito a Keita come seconda punta - sfonda contro Fazio e pesca a rimorchio Milinkovic, il quale fa secco Alisson con un destro a mezza altezza. La Roma ha subito la palla per pareggiare (Dzeko spreca di testa al 31') ma poi torna a scontrarsi ripetutamente contro l'organizzazione della Lazio, brava a chiudersi armonicamente per poi ripartire con la velocità dei due davanti.



Spalletti cerca di modificare qualcosa con l'ingresso in campo di Perotti, che fa tornare Nainggolan a centrocampo ma senza fortuna. Il belga è infatti sempre fuori giri mentre dall'altra parte Inzaghi azzecca ogni mossa. L'ingresso in campo di Keita, al 67', è una scelta che dona nuova vitalità ai biancocelesti, che negli ultimi 20 minuti - quando ripartono - viaggiano quasi al doppio degli avversari. In occasione del bis, ad esempio, succede che Keita si invola sulla destra e lascia sul posto Manolas: il senegalese pesca al centro Immobile, che brucia Rudiger e timbra un 2-0 pesantissimo in vista del ritorno in programma il 5 aprile.

LE PAGELLE



Milinkovic-Savic 7 - Ringhia in mezzo al campo e colpisce in attacco. Perfetto l'inserimento in occasione del vantaggio.



Immobile 7 - Prezioso e intelligente riferimento al centro dell'attacco, rincorre anche ogni pallone con enorme generosità. Il gol del 2-0 è semplice, ma solo perché è bravo ad arrivare prima degli altri.



Felipe Anderson 6,5 - Sbaglia qualche passaggio di troppo, però quando accelera non lo prendi mai. L'1-0 è gran parte merito suo.



Nainggolan 5 - Serata no per l'uomo più in forma del momento, che non trova mai la posizione giusta per colpire o, comunque, per fare la differenza.



Salah 5 - Ben controllato dalla "gabbia" biancoceleste, non entra mai in partita. E' sua, comunque, la chance più pericolosa per la Roma (palo esterno).

IL TABELLINO



LAZIO-ROMA 2-0

Lazio (3-5-2): Strakosha 6,5; Bastos 6,5, De Vrij 6, Wallace 6,5; Basta 6, Parolo 6,5, Biglia 6,5, Milinkovic-Savic 7 (46' st Murgia sv), Lukaku 6,5 (35' st Crecco sv); Felipe Anderson 6,5 (22' st Keita 6,5), Immobile 7.

A disp.: Vargic, Adamonis, Spizzichino, Hoedt, Mohamed, Luis Alberto, Lombardi, Djordjevic. All.: Inzaghi 7

Roma (3-4-2-1): Alisson 5,5; Rudiger 5, Fazio 5, Manolas 5; Bruno Peres 5,5 (41' st Totti sv), Paredes 5,5 (19' st Perotti 5,5), Strootman 6, Emerson 5,5; Salah 5 (24' st El Shaarawy 5,5), Nainggolan 5; Dzeko 6.

A disp.: Szczesny, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, De Rossi, Gerson, Grenier. All.: Spalletti 5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 30' Milinkovic-Savic (L), 33' st Immobile (L)

Ammoniti: Parolo, Strakosha, Biglia (L); Rudiger (R)

Espulsi: -

