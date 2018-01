Lazio, Inzaghi: "Giochiamo bene e ci divertiamo: e così si vince"

21 gennaio 2018

Tre punti per allungare in chiave Champions. O, comunque andrà a San Siro tra Inter e Roma, per puntellare una classifica esaltante. La Lazio travolge anche il Chiev o e Simone Inzaghi è giustamente raggiante: "Siamo in un bel momento, la nostra classifica è buona e potevamo anche avere qualche punto in più. Questa è una squadra che ha margini di miglioramento importanti. I ragazzi si divertono, sono consapevoli della loro forza e giochiamo bene".

"Oggi giocavamo contro una squadra organizzata - ha continuato il tecnico biancoceleste - che fa la fase di non possesso benissimo. Il Chievo ha fermato Napoli e Roma e sapevamo che era una gara che poteva crearci delle insidie, poi storicamente col Chievo facciamo spesso fatica. Ma abbiamo meritato e avremmo anche potuto chiudere il primo tempo con un margine ancora più ampio. L’infortunio di Immobile? Ha avuto un piccolo problema, ha provato a giocarci sopra ma secondo me se avesse avuto un problema grave non avrebbe potuto giocare quel quarto d’ora di prova. Riconciliato col VAR dopo il gol annullato al Chievo? Il mio pensiero lo sapete, anche alla riunione di Milano con gli arbitri ho ascoltato e ho ribadito il mio pensiero. Se tutti vogliono andare avanti andiamo avanti, perché è una tecnologia alla quale dobbiamo abituarci e non si può cambiare. Poi noi allenatori sappiamo che il VAR toglie e dà. L’episodio di oggi non l’ho rivisto e non posso commentarlo. Il rinnovo di De Vrij? Stiamo aspettando gli eventi, dovrebbe arrivare. Ma quello che più mi soddisfa è che il ragazzo è sempre molto tranquillo e ci aiuta tantissimo in campo”.