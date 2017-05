Chievo-Roma 3-5: pokerissimo da Champions League

LA PARTITA

Diciamolo subito: che il risultato non inganni, a Verona è stata partita vera e la Roma la conferma del secondo posto se l'è dovuta sudare davvero. Complicandosi la vita nel primo tempo, ma reagendo colpo su colpo con la classe dei suoi uomini di attacco a rimediare a un centrocampo abbastanza allegro in fase difensiva. Il 3-5 è frutto delle giocate degli esterni come El Shaarawy e Salah, ma anche della solidità mentale e fisica di Strootman in mezzo al campo, fino al colpo da maestro e da record di Dzeko a sublimare un pomeriggio da brividi. Trentotto gol in stagione, nessuno come il bosniaco prima d'ora in maglia giallorossa. I traguardi personali però vengono dopo, quello che conta è il secondo posto confermato a novanta minuti dalla fine del campionato. Missione compiuta, per ora, da portare a termine all'Olimpico contro il Genoa.



Il Chievo però se l'è giocata con onore fino all'ultimo onorando un campionato nonostante l'assenza di obiettivi immediati da raggiungere. Lo ha fatto spaventando la Roma con un primo tempo spavaldo e coraggioso, soprattutto sulla trequarti dove Birsa e Castro hanno saputo approfittare delle imprecisioni di De Rossi e Paredes in interdizione. E il vantaggio del 15' firmato da Castro è un lampo nell'uggiosa Verona, ma a confermare un atteggiamento positivo dei clivensi con l'argentino più convinto di Manolas e Rüdiger in mezzo all'area fino a infilare Szczesny. Un colpo subito dalla Roma che non reagisce subito, anzi, rischia il crollo su un mancino di Birsa, ma trova il pari al 28' con l'astuzia di El Shaarawy bravissimo a infilare la difesa di Maran approfittando di un'indecisione dovuta alla presenza di Dzeko, in fuorigioco ma fuori dall'azione. Un botta e risposta che si ripete prima dell'intervallo quando al gol di Inglese (37') lasciato solo in area da Manolas su cross di Birsa, risponde Salah con un sinistro deviato all'angolino.



Nella ripresa però si è rivista una Roma più concentrata e grintosa, con il coltello tra i denti per riacciuffare quella vittoria che significa un po' di tranquillità in più in chiave secondo posto. I primi venti minuti del secondo tempo sono stati a senso unico, premiati dalla doppietta di El Shaarawy al 58' (quattro gol nelle ultime tre) con un taglio alle spalle della difesa su assist perfetto di Strootman per il 2-3. Un gancio destro sulla resistenza del Chievo che perde Gamberini per infortunio ma resiste alle conclusioni di Dzeko respinte da Sorrentino, ma cade al 77' sotto il mancino letale di Salah dal limite dopo una triangolazione con De Rossi e Dzeko. La punta, infine, ha trovato la rete numero 28 in campionato cinque minuti più tardi con un bolide dal limite dell'area, rendendo inutile la doppietta di Inglese nel finale.