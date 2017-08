Verso Nizza-Napoli, la conferenza di Sarri

21 agosto 2017

LE PAROLE DI KOULIBALY

Saranno decisivi Sneijder e Balotelli?

"Sono due giocatori di esperienza e talento ma per noi non cambia nulla, cercheremo di fare una grandissima partita e giocare il nostro calcio offensivo".



2-0 all'andata, l'eliminazione è possibile?

"Tutto può succedere nel calcio, il 2-0 non ci dà garanzie assolute, ma noi saremo concentrati per vincere e qualificarci. La Champions è un nostro obiettivo".



Rimpianti per non aver fatto il terzo gol all'andata in 11 contro 9?

"No, abbiamo fatto una buona partita, peccato non aver fatto il terzo gol ma ormai conta la gara di ritorno. Niente rimpianti"



Quanto conta aver lasciato poco agli avversari nelle partite giocate fino ad ora? Quanta fiducia vi dà?

"Per noi la fase difensiva è molto importante. Lo scorso anno abbiamo perso punti per qualche gol di troppo subito e quest'anno vogliamo migliorare, fare la nostra parte. Ma è un lavoro di squadra e dobbiamo fare meno errori possibili".



Balotelli ti preoccupa?

"Tutti lo conoscono, è molto forte. Non dobbiamo concentrarci sui giocatori, ma su noi stessi. Lui giocherà una partita importante ma anche noi. Faremo di tutto per non farli segnare. Gli auguro il meglio ma domani spero di fare bene il mio lavoro e non farlo segnare".



Dal punto di vista della condizione come state?

"Abbiamo lavorato molto bene nel precampionato, è stata dura ma il mister e lo staff hanno avuto ragione perché siamo stati bene fin dalla prima partita. Non abbiamo mollato niente e anche domani faremo lo stesso, vedremo lo stesso Napoli di sempre".