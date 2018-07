Roma, Dzeko contro l'arbitro: "Se fischiava quel rigore la gara cambiava"

4 aprile 2018

Edin Dzeko non nasconde il rammarico dopo l'1-4 del Camp Nou: "Abbiamo dato tutto, è un risultato troppo pesante anche perché ci sono stati due autogol - ha detto l'attaccante della Roma a Premium Sport - Loro sono più forti e lo si sapeva. Certo, se l'arbitro dà quel rigore la gara cambia. Doveva avere coraggio a fischiare contro il Barcellona. Siamo tutte e due meritatamente ai quarti e deve fischiare in modo corretto per tutti".