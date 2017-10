Roma, Di Francesco: "Non firmo per il pareggio, possiamo giocarcela alla pari"

17 ottobre 2017

Il Chelsea è "forte, anzi fortissimo", ma la Roma a Stamford bridge giocherà per i tre punti, la promessa di Di Francesco . "Avrò la possibilità di cambiare qualcosa rispetto alla partita con il Napoli, qualcosa farò ma sono decisioni che prenderò domani - ha proseguito il tecnico della Roma in conferenza stampa - La cosa più importante in questo momento, comunque, è preparare la partita per conquistare i tre punti. Il Chelsea è una squadra forte, anzi fortissima. Ma per crescere bisogna puntare sempre al massimo". Rispetto alla gara contro il Napoli "sicuramente voglio un approccio differente e i ragazzi lo sanno benissimo. Ma dall'altra parte ci sarà una squadra che avrà una faccia feroce, perché ha appena perso contro l'ultima in classifica. Nonostante l'approccio sbagliato, comunque, nel complesso generale sabato la squadra ha reagito alla grande, e non c'è un grande divario con il Napoli. Questa consapevolezza ci deve dare forza". "Il futuro? Non mi interessa, io oggi penso soltanto al Chelsea".

DZEKO: "CHELSEA, VOGLIO FARTI GOL"

"Mi sento bene, è un momento importante per me. Sono felice di essere stato inserito nelle nomination per il Pallone d'Oro, ma devo ancora migliorare". Così Edin Dzeko in conferenza stampa. "Che partita sarà? Il Chelsea è molto forte, sarà arrabbiato dopo l'ultimo ko contro il Crystal Palaca, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi". Dzeko non ha mai segnato al Chelsea. "Sono stimolato perché voglio fare sempre gol. Loro sono una delle squadre più grandi contro cui non ho segnato e farò di tutto per farlo anche se in Champions non è mai facile". Domani centesima gara in maglia giallorossa: "Sono felice, non pensavo di poter raggiungere questo traguardo e speriamo di ottenere domani un buon risultato".