Real Madrid: stop di tre settimane per Bale, niente doppia semifinale di Champions con l'Atletico

25 aprile 2017

Gareth Bale salterà la doppia semifinale di Champions League contro l' Atletico Madrid. Una tegola per il Real Madrid e per Zidane, che dovranno infatti fare a meno per tre settimane del gallese, alle prese "con una lesione di secondo grado al soleo della gamba sinistra", come rende noto il club Blanco in un comunicato. Bale si è infortunato domenica sera nel Clasico ed è stato costretto a uscire al 39', sostituito da Asensio.

Bale sarà costretto a saltare la volata per il titolo della Liga con il Barcellona: non ci sarà nella trasferta contro il Deportivo la Coruna e Granada (34.a e 36.a giornata) e nelle gare al Bernabeu contro Valencia e Siviglia (35.a e 37.a giornata). Se i tempi di recupero verranno rispettati dovrebbe tornare a disposizione per il recupero contro il Celta Vigo e per l'ultima giornata nella trasferta di Malaga. Ed eventualmente per la finale di Champions League a Cardiff il 3 giugno, nel caso il Real la spuntasse nella doppia sfida contro l'Atletico in semifinale.