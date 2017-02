Porto, Casillas: "Juve favorita, ma può essere un peso"

17 febbraio 2017

"Con Buffon - aggiunge Casillas intervistato dall'Uefa - siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto carriere molto simili. Abbiamo entrambi vinto molto e spesso giocato contro. Penso che non ci sarà più nel calcio italiano un altro portiere come lui. In Europa e nel mondo è considerato come uno dei migliori di sempre. La nostra è una sana rivalità: ci stimiamo molto l'un l'altro e ogni volta giocare contro di lui è un vero piacere. E' un giocatore conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Fa parte della storia di questo sport".



Casillas ha una grande esperienza internazionale che potrebbe tornare utile contro la Juventus: "Ho molta esperienza perchè ho giocato davvero tante partite importanti in una competizione prestigiosa come la Champions League. Sarà una doppia sfida molto difficile. La Juve parte favorita, ma noi faremo di tutto per renderle la vita difficile e passare il turno".