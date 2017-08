Playoff Champions League: stasera Napoli-Nizza, in 55mila al San Paolo

16 agosto 2017

Tutto pronto al San Paolo per l'esordio stagionale del Napoli: fischio d'inizio alle 20.45 (diretta esclusiva su Premium Sport) contro un Nizza agguerrito ma orfano di Balotelli e Sneijder. A sostenere la squadra di Sarri saranno in 55 mila, nella speranza di vedere sfatato il tabù del Playoff di Champions sempre complicato per le italiane. Il Napoli lo fallì nel 2014 contro l'Athletic Bilbao, pareggiando in casa 1-1 e perdendo 3-1 nel ritorno, Ora cerca il riscatto.