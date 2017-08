Playoff Champions League: è il giorno della verità per il Napoli

22 agosto 2017

Dopo l'ottimo esordio in campionato, con la vittoria per 3-1 sul Verona, il Napoli è carico e vuole conquistare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Per centrare questo obiettivo, che darebbe anche un cospicuo bonus economico alla squadra del presidente De Laurentis, che, così, potrebbe aggiungere un altro elemento di spessore alla sua rosa, gli uomini di Sarri devono ripetere la grande prestazione del San Paolo; ma non sarà di certo semplice, visto che il Nizza, spinto dai 35 mila dell'Allianz Riviera, proverà a ribaltare la sconfitta di 2-0 dell'andata.



Vietato fallire anche per il bilancio: la qualificazione ai gironi porterà nelle casse del Napoli 31 milioni di euro. Soldi utili per De Laurentiis che potrebbe decidere di fare un regalo a Sarri, un colpo per mettere la ciliegina sulla torta.



Il Nizza ospita per la seconda volta nella sua storia una squadra italiana in una competizione europea, dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida contro la Fiorentina nella Coppa delle Fiere 1967-1968; mentre il Napoli è alla sesta trasferta in Francia nelle coppe europee e, per ora, il bilancio è di 2 successi, 2 pareggi e una sconfitta, subita sul campo del Tolosa nei trentaduesimi di finale della Coppa Uefa 1986-1987.