Napoli, Sarri: "Abbiamo messo sotto il Real per 55'"

7 marzo 2017

Ai microfoni di “Premium Champions”, Sarri comincia dai due gol di Sergio Ramos che hanno chiuso contesa e speranze qualificazione. "Parliamo di un fuoriclasse, è un giocatore che ogni anno fa 7-8 gol di questo tipo e quindi sono situazioni che con lui capitano spesso".



Il tecnico ha ben chiaro cosa manca alla sua squadra per essere competitiva a grandi livelli. "A livello di fisicità a queste squadre qualcosa concediamo, o riusciamo come nel primo tempo a tenerli lontani dall’area o diventa un problema. Sulle palle inattive il problema principale era Ramos ma non era il solo, anche perché avevamo un impatto fisico diverso. Poi è mancata anche un pizzico di aggressione verso la palla in quelle situazioni. A livello fisico dobbiamo fare un passo in avanti ma i nostri giocatori con grande tecnica se fossero forti anche fisicamente varrebbero 120 milioni. Cosa manca al Napoli per competere ad altissimi livelli? Abbiamo fatto 55 minuti molto bene poi per continuare con quel ritmo ci voleva una condizione nervosa ottimale. Poi i due gol subiti in 5 minuti ci hanno tolto forze e senza un obiettivo riuscire a mantenere quell’intensità è stato impossibile. Abbiamo avuto la sensazione di non essere lontanissimi dai grandi club e il primo tempo lo dimostra. Abbiamo messo in difficoltà la squadra campione del Mondo, la sensazione è che se si dovesse aumentare la fisicità possiamo diventare competitivi ad alti livelli".



L'ultimo step è quello più difficile da fare. "La squadra è giovane e ha futuro, arrivare a nove è facile, l’ultimo passo è quello più difficile ma la sensazione è che questa squadra potrebbe farcela. Davanti avevamo una squadra fortissima, ci vuole anche fortuna per tenere in bilico la qualificazione. Probabilmente con un po’ di fortuna avremmo fatto il secondo gol che ci avrebbe dato tanta benzina, poi è chiaro che parliamo dei Campioni d’Europa, quindi sarebbe stato comunque difficile ma averli messi sotto per 55 minuti ci lascia ben sperare",