Napoli, la giornalista inglese e il San Paolo: "Peggio che in Africa"

03/10/2018

Un video muto di 25 secondi e solo tre parole: "Stadio San Paolo...". Ma i tre puntini usati da Melissa Reddy, giornalista inglese in trasferta per seguire il match di Champions con il Liverpool, dicono quasi tutto: lo stupore per le condizioni dell'impianto del Napoli è tanto per chi non ci è mai entrato e la clip scatena Twitter. Se gli utenti stranieri si rifanno alla nostra storia ("Sembra un'arena di gladiatori"), in Italia c'è chi si vergogna o chi fa paragoni con lo Juventus Stadium.