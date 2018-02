La moviola di Real Madrid-Psg: serata difficile per Rocchi (con pallonata in faccia)

14 febbraio 2018

Serata di Champions a tinte azzurre per quanto riguarda i direttori di gara: Rocchi al Bernabeu per Real-Psg, Orsato in Portogallo per Porto-Liverpool. In Europa, come è noto, non c'è il VAR, ma ci sono gli assistenti di porta. A Madrid, a coadiuvare Rocchi, Banti e Valeri.



Al 44' del primo tempo l'episodio che ha mandato su tutte le furie il Psg. Sugli sviluppi di un corner corto, Kroos entra in area e Lo Celso chiude su di lui. L'argentino prova a tagliare la strada al tedesco, mettendosi davanti: ci riesce con le braccia, ma Kroos ha le gambe in posizione più avanzata rispetto a quelle del centrocampista del Psg. Sullo slancio Lo Celso sembra tamponare Kroos, anche se, al rallenty, non sembra che le sue gambe incoccino di netto con quelle del tedesco. Di sicuro Kroos, una volta sentito il contatto non fa nulla per restare in piedi, anzi estende all'indietro la gamba destra che allora sì sembra essere colpita da quella di Lo Celso. Episodio intricato, ma secondo Graziano Cesari, su Premium Sport, il rigore concesso da Rocchi è "generoso: innanzitutto non sappiamo se Kroos è in fuorigioco di rientro dal corner. Inoltre Rocchi è in verticale rispetto all'azione, non ha la prospettiva che abbiamo poi noi col replay. Di sicuro c'è l'appoggio della mano di Lo Celso su Kroos, ma è la gamba del tedesco a cercare il contatto".