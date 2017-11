La Juve si aggrappa al rinato Higuain, ma Dybala e Alex Sandro sono spariti

Anche perché chi li aveva trascinati finora, adesso sembra essersi spento. Anche in Portogallo Paulo Dybala ha confermato di non stare vivendo un momento felice. Sarà per i problemi con il suo ex agente (con tanto di causa milionari), sarà per un fisiologico calo dopo una partenza sprint, sta di fatto che la Joya ha smesso di brillare. In Champions League quest'anno non è ancora andato a segno e in campionato, a parte la punizione pennellata contro la Spal, non segna su azione dal 23 settembre (doppietta nel derby). E il nervosismo, come i dribbling di troppo, cresce. Come a Udine, Dybala è uscito a testa bassa al momento della sostituzione e in più all'Alvalade ha manifestato tutta la sua frustrazione scagliando i parastinchi una volta arrivato in panchina. Non un bel segnale.



C'è però un altro giocatore che sta rendendo ben al di sotto delle aspettative, con in più l'aggravante che è dall'inizio della stagione che è così. Stiamo parlando di Alex Sandro, oggetto del desiderio del Chelsea in estate e forse trattenuto controvoglia a Torino. Il brasiliano che lo scorso anno era stato uno dei trascinatori fin dalla prima uscita, adesso è l'ombra di se stesso, tanto che spesso Allegri gli preferisce l'encomiabile Asamoah. L'ex Porto non spinge, non salta l'uomo ed è più che lacunoso in fase difensiva. Più che Bonucci o Dani Alves, è forse lui il vero uomo in meno della Juve 2017-2018. Un bel guaio visto che la squadra scudettata e finalista di Champions basava sulle sue folate buona parte dei suoi successi. Da tempo si parla di un suo adeguamento di contratto e la speranza dei tifosi bianconeri è che una volta arrivato possa tornare quello ammirato solo pochi mesi fa.