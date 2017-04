Juve, Nedved: "Monaco pericoloso"

21 aprile 2017

Si parla di un rinnovo triennale per Allegri: "Siete molto informati, noi vogliamo bene ad Allegri perché sta facendo molto bene. Al sorteggio dei quarti avevo detto che il suo lavoro è stato molto importante, è stato criticato in maniera affrettata. Noi vogliamo continuare con lui e anche lui deve essere contento e convinto di continuare con la Juve: non credo che ci siano problemi. Un momento di svolta della stagione? Dico la svolta tattica di gennaio. Lì è stato grandissimo Allegri, in quel momento vincevamo ma volevamo giocare meglio e lì il mister è stato un genio a fare il cambio di modulo. Speriamo di continuare così".



A Premium Sport, il vicepresidente della Juve ha continuato: "Ho visto i ragazzi molto concentrati, dopo Barcellona non hanno festeggiato molto e sono focalizzati solo sul fatto di andare il più avanti possibile in Champions. A questo punto della competizione è difficile scegliere gli avversari, in Champions non puoi sbagliare niente: speriamo di affrontare le due gare al massimo del nostro potenziale. Contro il Barcellona ho visto una squadra molto matura. È molto difficile affrontare in quel modo il Barcellona al Camp Nou. Non subire gol da quella squadra è incredibile, sono contento di quello che sta facendo la squadra e il mister. Sono molto fiducioso per il finale di stagione. I ragazzi sanno che internamente possono vincere la coppa, faranno di tutto per arrivare in finale e per vincere".