Calcio, ecco il 23/o memorial giovanile Niccolò Galli

"L'orgoglio è la storia di questi 23 anni, abbiamo fatto tanti interventi sul territorio, tante famiglie ci hanno chiamato per avere un aiuto. Consegneremo il 22 maggio un'ambulanza alla Misericordia di Campo di Marte e a luglio, dopo un lungo tribolare, aprire un campo di calcetto ai giardini di Niccolò. E' stato un percorso importante, speriamo che i cittadini, soprattutto i bambini di Firenze, siano contenti". Così Giovanni Galli presentando insieme alla moglie Anna e a una delle due figlie, Camilla, il 23/o memorial Niccolò Galli, torneo di calcio riservato alla categoria Giovanissimi 2012 organizzato nel ricordo del figlio calciatore, scomparso a 18 anni nel 2001 in un incidente stradale. La tragica scomparsa ha portato la famiglia Galli a creare una Fondazione benefica che in tutti questi anni ha portato avanti diverse iniziative. Tra queste il torneo di calcio giovanile che si terrà dal 23 al 25 maggio allo stadio Poggioloni Pandolfini a Fiesole (Firenze) con 10 squadre partecipanti suddivise fra due gironi (in quello A figurano Atalanta, Empoli, Floria, Milan e Roma, in quello B Us Affrico, Bologna, Inter, Juventus e Monza) e la consegna di alcuni riconoscimenti. Nell'edizione attuale sono stati assegnati a Gianluca Rocchi, Alessandro Del Piero e Simona Ventura.