Paradosso Caprile: se perde con il Napoli, si laurea campione d'Italia

Le vie del mercato sono infinite e, in alcuni casi, gli intrecci possono diventare dei paradossi. E' il caso di Elia Caprile che, in caso di sconfitta con il Napoli nell'ultima giornata di Serie A, consegnerebbe al Napoli lo scudetto diventando lui stesso campione d'Italia. Il portiere del Cagliari è infatti in prestito proprio dai partenopei e, avendo giocato quattro sfide in questa stagione prima dell'addio alla Campania, potrebbe conquistare il titolo qualora la sua attuale squadra dovessero perdere contro gli uomini di Antonio Conte.